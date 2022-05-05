شاهد .. أجمل من ياسمين صبري.. زوجة رامز جلال الحقيقية تخطف الأنظار في ظهور نادر.. والجمهور: ملكة جمال

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري.. زوجة رامز جلال الحقيقية تخطف الأنظار في ظهور نادر.. والجمهور: ملكة جمال والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في وقت سابق عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة ظهر فيها الفنان المصري رامز جلال مع امرأة أشارت إلى أنها زوجته.

ولفتت الأخيرة أنظار المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على شكلها وتساءلوا عن طريقة حياتها مع نجم برامج المقالب الأكثر شهرة في رمضان في العالم العربي.

وعلقت مي العيدان على الصورة: “صورة زوجة رامز جلال ما أدري ليش أحس حياتها معاه فيلم رعب”.

وكان قد تحدث رامز عن زواجه في وقت سابق أثناء حوار أجراه معه الإعلامي شريف عامر في حلقة من برنامجه “يحدث في مصر” من دون أن يكشف اسم زوجته، مكتفياً بالإشارة إلى أنها من خارج الوسط الفني. ويذكر أن لديه طفلاً أطلق عليه اسم ياسر تيمناً بشقيقه الأكبر.