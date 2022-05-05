شاهد .. ماسر عشق النساء للدنجوان رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت دون خجل ماكان يفعله مع كل سيدة يقابلها !!

انت الان تتابع خبر ماسر عشق النساء للدنجوان رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت دون خجل ماكان يفعله مع كل سيدة يقابلها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

يعرف الفنان الراحل رشدي اباظة كواحد من أهم دنجوانات السينما المصرية ورغم أن هناك العديد ممن اشتهروا بعلاقتهم النسائية إلا أن اباظة كان حالة استثنائية يمتلك شعبية كبيرة بين النساء.

سر عشق النساء لرشدي أباظة كشفته منيرة شقيقته في حوار على إحدى الفضائيات قالت فيه إنه كان يمتلك طريقة خاصة للتعامل مع السيدات بشكل خاص.

أضافت أن رشدي أباظة كان كان يشعر كل سيدة بقيمتها وأناقتها حتى لو كان وسط تجمع للنساء يتعامل مع كل واحدة منهن على أنها هي المميزة بين الجميع وكان تعامله الراقي معهن، ما جعله معشوق النساء.

رشدي أباظة كان معروفًا بعلاقته النسائية وتزوج خمس مرات أولها من الفنانة تحية كاريوكا، عقد قرانهما عام 1952 واستمر زواجهما 3 سنوات، أما بربارا الأمريكية فقد كانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، واستمر زواجهما 4 سنوات، وطلّقها عام 1959.

أما سامية جمال فكانت زوجته الثالثة، تزوجها عام 1962، واستمر زواجهما قرابة 18 عاماً، وانفصلت عنه عام 1977، وكانت صباح زوجته الرابعة، تزوجها عام 1967، وطلقها بعد أسبوعين، وكانت سامية جمال في عصمته، أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، وهي ابنة عمه تزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.