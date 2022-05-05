شاهد .. شقيقة حسن الرداد تفضح وصية والدته له والتي اخفاها عن الجميع.. مفاجأة غير متوقعة!

انت الان تتابع خبر شقيقة حسن الرداد تفضح وصية والدته له والتي اخفاها عن الجميع.. مفاجأة غير متوقعة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

شقيقة الممثل المصري حسن الرداد كشفت وصية والدته له عن زوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم والتي كان يخفيها هو طوال الفترة الماضية.

وخلال حلوله ضيفة على برنامج “القاهرة والناس”، من تقديم أسما إبراهيم طلبت منه الاخيرة الاتصال بأحد المقربين منه لاختباره في معلومات ذكرها حسن الرداد عن نفسه، واختار شقيقته.

وكشفت شقيقة حسن الرداد أن وصية والدتهما له كانت أن ينجب الأطفال ويكون أسرة، وهو ما دفعه ليقول لشقيقته إنها كشفت عن المعلومة التي كان لا يرغب في إعلانها.

هذا وكشف الممثل المصري حسن الرداد لأول مرة تفاصيل مثيرة عن فترة مرض حماته الممثلة المصرية دلال عبد العزيز ومعاناة زوجته الممثلة المصرية ايمي سمير غانم.