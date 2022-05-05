شاهد .. نجلة الفنان السعودي طلال مداح ترد على محمد عبده بعد تصريحاته المسيئة لوالدها

انت الان تتابع خبر نجلة الفنان السعودي طلال مداح ترد على محمد عبده بعد تصريحاته المسيئة لوالدها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

دائماً مايثير الفنان محمد عبده الجدل بتصريحاته عن زملائه الفنانين حتى الراحلين منهم آخرها كان خلال حلوله ضيفاً على برنامج «مراحل» مع الإعلامي علي العلياني عبر فضائية “sbc”.

وخلال اللقاء وصف محمد عبده لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» بالمسروق، لافتاً إلى أن طلال مداح وأبو بكر سالم لم يتركا إرثاً وطنياً.

واستعاد فنان العرب ذكرياته مع أغنية «مقادير» ورفضها، وصرح أنه تعرض لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.

وردت ابنة الفنان «طلال مداح»، على حلقة الفنان الكبير محمد عبده التي سخر فيها من والدها واتهمه بسرقة لحن أشهر أغانيه الوطنية «وطني الحبيب»، من أغنية يمنية قديمة.

وقالت «اخلاص طلال مداح»، عبر موقع الرسائل القصيرة تويتر، ردا على رسائل محبي والدها: «عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه».

وعقب ذلك، اعتذر الفنان السعودي محمد عبده إلى أهل النجمين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم، بسبب تصريحاته عنهما حول إرثهما الفني في مقابلة تلفزيونية قبل أيام قليلة.

وأكد عبده، عبر مقطع فيديو، أنه يعتذر عمّا بدر منه في هذا البرنامج، مؤكدًا أن الكلمات التي وردت فيه حادة ”شويتين“.





وطالب فنان العرب، جمهور الفنانين السعوديين الراحلين أن يعذروه فيما صرح به، لافتًا إلى أن هذه المقابلة خرجت تمامًا عن نطاقها الفني في إدراك الجمهور لها.