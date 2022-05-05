شاهد .. طارق الشناوي فضح عادل إمام وكشف ما لم يجرؤ غيره كشفه عن الزعيم: الماضي لا يكسف

انت الان تتابع خبر طارق الشناوي فضح عادل إمام وكشف ما لم يجرؤ غيره كشفه عن الزعيم: الماضي لا يكسف والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

هاجم الناقد الفني طارق الشناوي في وقت سابق الزعيم عادل إمام واتهمه بإخفاء مهنة والده التي يخجل منها.

وفجر مقال قديم نشره الشناوي قبل سنوات في صحيفة "المصري اليوم"، تحت عنوان "شطحات عادل إمام التى لا يصدقها عقل"، ضجة واسعة.

واستنكر "الشناوي" إنكار الفنان عادل إمام عمل والده "شاويش" في سجون الشرطة المصرية، في إطار حديثه عن والده، لافتًا إلى أن الكاتب الكبير وحيد حامد صرح له أنه يفتخر بأن أول حذاء ارتداه كان في عمر 7 سنوات، وأن والده كان لا يقرأ ولا يكتب، ما جعله يدخل المدارس الحكومية بالكاد، وأكد "الشناوي" أن الماضي "لا يكسف".

وانتقد "الشناوي" عدم إفصاح عادل إمام عن أن أباه كان ينتمى إلى الشرطة المصرية وكان يخدم في مصلحة السجون وظل في الخدمة حتى وصل إلى رتبة (رقيب أول) بالأشرطة الأربعة، ذاكرًا أنه لم يتقدم للتقاعد بعد أن حقق ابنه كل هذه الشهرة والنجاح، وكان من الممكن أن يفعلها ولكنه حرص أن ينفق على نفسه حتى النهاية.