شاهد .. لن تصدقوا ماذا قال محمود المهدي بعد إغلاق حساباته في مواقع التواصل.. الفنان خرج عن طوره !!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا ماذا قال محمود المهدي بعد إغلاق حساباته في مواقع التواصل.. الفنان خرج عن طوره !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

خرج الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة عن طوره وقام بالرد على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق بعد أن قاموا بإغلاق الحسابات الخاصة به على في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر خاصية القصص المصورة بحسابه على Instagram، نشر محمود المهدي خبر إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا " قفلولي الفيس والتيك توك وبيحاولو يقفلو انستجرام علشان قولت كلمة الحق واتكلمت عن الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف".

وفي صورة أخرى نشر المهدي صورة من بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعلق " لما حسابي يتقفل كمان.. اقفلوا حساب اللي بيهاجم الإسلام واللي بيقدموا فن بيسيء لأجيال والست اللي بتنشر الرذيلة على فيس بوك".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، قد أصدر بيانا بإغلاق الحساب الرسمي للفنان الشاب محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، على موقعي فيسبوك وإنستجرام.

يأتي ذلك نظرا لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية وبثه منشورات تمثل سبا وقذفا وكذلك الإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها.