شاهد .. مافعلته إليسا مع سعد المجرد أمام الناس يثير ضجة!! الفنانة تتعرض لهجوم شديد عبر مواقع التواصل !

انت الان تتابع خبر مافعلته إليسا مع سعد المجرد أمام الناس يثير ضجة!! الفنانة تتعرض لهجوم شديد عبر مواقع التواصل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعرضت النجمة إليسا لانتقادات إحدى المجموعات النسوية بعد تعاونها من النجم سعد لمجرد في أغنية من أول دقيقة التي طرحتها امس الاربعاء.

ونشرت مبادرة Speak Up النسوية المعنية بدعم ضحايا العنف عبر حسابها في موقع تويتر صورة إليسا وسعد لمجرد من كليب الأغنية، وكتبت في التعليق : "ليه حد ممكن يقرر يعمل أغنية مع شخص متهم بأكتر من قضية واتحبس أكتر من مرة وممنوع من دخول كذا دولة لنفس السبب؟!"

الجدير ذكره أن أغنية "من أول دقيقة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر إيلي بربر، وتم طرحها امس عبر قناة إليسا الرسمية بموقع يوتيوب.