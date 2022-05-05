شاهد .. عادل إمام اغضب السادات في احدى مسرحياته فقرر اعطائه هدية وأوصلها الى بيته.. لن تصدق ماهي!

انت الان تتابع خبر عادل إمام اغضب السادات في احدى مسرحياته فقرر اعطائه هدية وأوصلها الى بيته.. لن تصدق ماهي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

علاقة زعيم الكوميديا عادل إمام بالرئيس الراحل أنور السادات، بدأت أثناء عرض مسرحية “قصة الحي الغربي” والتي تضمنت بعض المشاهد التي تنتقد أوضاع مصر بشكل كوميدي.

وتلقى “الزعيم” اتصالاً هاتفيًا من رئاسة الجمهورية تفيد بزيارتهم له فظن أن سبب الزيارة هو الغضب من المسرحية؛ ليتفاجئ عادل إمام أن “السادات” يريد تقديم هدية له.

وتفاجئ “عادل” بخروج 4 أشخاص من سيارة فخمة ليطرقوا باب المنزل ويفتحون علبة كبيرة ليخرج منها “كلبا” من نوع “بلاك جاك” ويقولون له أن “السادات” أرسلها كهدية له.

كما رجح أن الرئيس سمعه خلال لقاء سابق لها وهو يصرح بحبه للكلاب فقرر أن يهديه كلبًا قائلاً: “أنا بالفعل بحب الكلاب لكن لا أحب تربيتها أو بقائها في المنزل”.