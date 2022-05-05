شاهد .. لماذا رفضت دور الصحفي الشاذ بفيلم عمارة يعقوبيان؟ عزت أبو عوف أجاب دون تردد وفضح ما حدث في الكواليس!

انت الان تتابع خبر لماذا رفضت دور الصحفي الشاذ بفيلم عمارة يعقوبيان؟ عزت أبو عوف أجاب دون تردد وفضح ما حدث في الكواليس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان الراحل عزت أبو عوف عن ندمه لعدم مشاركته في في فيلم عمارة يعقوبيان المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للروائي العالمي علاء الأسواني.

وقال أبو عوف في لقاء تلفزيوني قديم رفضت أداء دور الصحفي المثلي "حاتم رشيد" في فيلم "عمارة يعقوبيان"، عندما عرض علي الكاتب وحيد حامد لأني "محبتش الدور، ولا أن أولادي أو أحفادي رغم أنه تمثيل يشوفوني كده"

وأوضح أن الدور الذي عرض عليه في فيلم عمارة يعقوبيان هو دور رئيس التحرير الذي لعبه الفنان خالد الصاوي، مشيرًا إلى أن الصاوي ممثل قدير، "بس بعدين ندمت ندم الأرانب أوي أوي".

وعرض عمارة يعقوبيان في مصر قبل سنوات وهو من إخراج مروان حامد وبطولة عادل إمام ونور الشريف وهند صبري ومحمد إمام إضافة إلى نخبة من الممثلين.