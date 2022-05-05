شاهد .. نقل نجمة مسلسل الكبير أوي6 إلى المستشفى وادخالها غرفة العمليات يُفزع الجماهير.. لن تصدقوا ماذا اصابها !!

انت الان تتابع خبر نقل نجمة مسلسل الكبير أوي6 إلى المستشفى وادخالها غرفة العمليات يُفزع الجماهير.. لن تصدقوا ماذا اصابها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

افزعت الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بشخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية، نقلت على اثرها للمستشفى مباشرة.

وستخضع الفنانة لعملية جراحية عاجلة خلال الفترة المقبلة بسبب وجود حصوات في المراراة ومشاكل قديمة بالكلى.

وكشفت الفنانة، عن حالتها الصحية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، قائلة: لدي حصوات على المرارة وخضعت للعديد من التحاليل خاصةً أنني أعاني من مشاكل في الكلى.. وأستعد لعملية جراحية الأيام المقبلة.

وتطرقت رحمة أحمد، للحديث عن مشاركته في مسلسل الكبير أوي، مشيرة إلى أنها شعرت بالقلق من مقارنتها بـ الفنانة دنيا سمير غانم، ولكن أقنعها المخرج بأن شخصية مربوحة مختلفة تماما عن هدية، في جميع التفاصيل وعلاقتها مع الكبير أيضًا مختلفة فلا داعي للقلق.

الجدير ذكره أن الفنانة قد لاقت استحسان الجماهير المتابعة لمسلسل الكبير أوي6 في جزئه السادس بعد أن أدت دور مربوحة بشكل ناجح.