شاهد .. فنان شهير.. حفظ القرآن وهو مسيحياً ولعنة والدته منعته من الزواج.. لن تصدق من هو!

انت الان تتابع خبر فنان شهير.. حفظ القرآن وهو مسيحياً ولعنة والدته منعته من الزواج.. لن تصدق من هو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

ضحى من أجل الفن بكل شيء، فملأ حياته بهذا العشق ولم يهتم بأحد، وقدم حياته قُربانًا للفن، هو الفنان بشارة واكيم أحد أشهر رموز الكوميديا التي لن تتكرر في تاريخ السينما المصرية.

ولدد بشارة لأسرة قبطية عام 1890، كانت أسرته تعمل بتجارة القماش، والتحق بكلية الحقوق وحصل على الليسانس بدرجة امتياز، وعمل لفترة بشهادته، إلا أنه كان غير مقتنعا بهذا الدور الذي يؤديه، فكان ثائرا من داخله لكنه يخشى أسرته التي كانت ترفض اقتحامه لمجال الفن الذي كان سيء السمعة في هذه الفترة.

لم يبالي بشارة برفض أسرته، وفشل في السيطرة على رغبته وعشقه للفن، فبدأ في أن يخطو نحو حلمه ليظهر موهبة استثنائية وفريدة، فكان مميزًا في التراجيدية على قدر تميزه بالكوميدي، لكنه فضل أن يسلك مسار الكوميديا.

واجه الكثير من الصعاب بعد أن ضرب بكلام أسرته عرض الحائط، فقام شقيقه بطرده في إحدى الليالي بعد أن حلق «شنبه» من أجل دور في عمل فني، حيث رأى شقيقه أن بشارة بدأ يخسر رجولته في هذا الطريق.

لم يهتم كثيرًا بشارة بهذا الموقف، واستمر في طريقه والتحق بالفرق المسرحية وشارك في الكثير من الأعمال الناجحة، حتى دق قلبه لتلك الفتاة التي كانت تسكن في الحي نفسه، وتقدم لها بالفعل بعد أن عشقها بشدة، وعقد ت خطبتهما إلا أن أسرة خطيبته اكتشفت أنه يعمل «مشخصاتي» لذلك تم فسخ الخطبة بسبب علاقته بالوسط الفني.

فقد بشارة شغفه نحو النساء والحب، وتسبب الأمر في تعقيده، لذلك واصل عمله في صمت محققًا المزيد من الشهرة، ليتفاجأ بقلبه يدق للمرة الثانية، لكن هذه المرة دق نحو زميله له في الوسط الفني وهي ماري منيب، فظن أن مهمته ستكون سهلة هذه المرة، إلا أنها صدمته بأنها على علاقة بشخص أخر وتحبه.

قرر بشارة إغلاق قلبه بالثلاثة بعد هذا الرفض الموجع، فلم يعد يهتم حقًا بالنساء في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في السينما والمسرح

وزادت والدته الطين بلة بدعواتها، فقال بشارة في مقال له بعنوان «لن أتزوج لو شنقوني»: «قد يكون الزواج نعمة، وحاجة حلوة صحيح، لكن الذي رسخ في ذهني منذ الصغر عن الزواج، جعلني أكش منه، كما يكش موسليني من سماع صوت تشرشل في الراديو! كانت والدتي كلما غضبت علي، دعت على بقولها (روح إلهي يبتليك بجوازة تهد حيلك)، ومنذ ذلك الحين، وأنا أرى في الزواج مصيبة، أو نكبة يبتلي الله بها المرءَ لكي يودع معه أيام الهدوء والصفاء وراحة البال ويدخل في دور العكننة».

كان بشارة من أوائل الفنانين اقتحامًا للسينما، فشارك في فيلم «برسوم يبحث عن وظيفة» الصامت عام 1923 ، وتوالت أعماله السينمائية فشارك فى عدد كبير من أفلام نجيب الريحانى، ومنها : لعبة الست، وليلي بنت الفقراء، وقلبي دليلي، وغرام وانتقام ، ومن أهم مسرحياته «مرقص وحسن وكهين».

كذلك حفظ بشارة القرآن الكريم كاملًا رغم أنه قبطيا، فكان يقول: «إن من يريد أن يتثقف في اللغة العربية يجب أن يحفظ القرآن الكريم ويفهم معاني آياته».

وكما بدأ بشارة حياته الفنية بفيلم صامت، جاءت نهايته بهذا الصمت، فأصيب بشلل مؤقت أثناء فترة عرض إحدى مسرحياته حيث شعر بالتعب على المسرح، لكنه رفض الاستراحة مما زاد حالته سوءًا.

وعندما ذهب للمستشفى، طالبهم بشارة بأن يتركوه يذهب للمسرح، مؤكدًا أن هذا الأمر سيدفعه للتحسن، وبالفعل تم السماح له بالذهاب.

وتوفي بشارة وكيم بعد أشهر من إصابته بالشلل عام 1949، عن عمر يناهز 59 عاما.