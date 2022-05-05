شاهد .. ياسمين عبد العزيز.. تزوجت سراً قبل أحمد العوضي وتعرضت للضرب ابنة فنان شهير!

انت الان تتابع خبر ياسمين عبد العزيز.. تزوجت سراً قبل أحمد العوضي وتعرضت للضرب ابنة فنان شهير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولدت ياسمين عبد العزيز في يناير عام 1979 وبدأت منذ الصغر بالتمثيل في الإعلانات وذلك عن طريق صديقةٍ لوالدتها والتي كانت تمتلك وكالةً للإعلانات حتى أصبحت محترفةً في الإعلانات.

عانت كثيرًا بسبب انفصال والديها عندما كان عمرها 9 سنوات، حيث عاشت حياة صعبة إلى حدٍّ ما بسبب قرار أهلها بالإنفصال، وكانت معقدة من الزواج إلى أن تعرفت إلى رجل الأعمال محمد حلاوة.

كما أنّها حسب قولها كانت تضرب زملائها في المدرسة بشكل دائم، أي وُلّد انفصال والديها عدائية في شخصيتها، كما أنّها كانت تُطرد أسبوعيًا من مدرستها.

تزوجت ياسمين عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة وكانت أعلنت الأخيرة حينها أنها الزوجة الثانية له، حيث إنه كان متزوجًا من من سيدة أخرى خارج الوسط الفني، ولديه 4 أبناء منها، ولم ينفصل عنها بالزواج من ياسمين.

17 عامًا من الزواج تخلله طلاق مرتين، ولكن في العام 2017 وقع الطلاق الثالث ولم تعلن عنه ياسمين إلاّ بعد عام واحد وحينها انتشر أخبارٌ تشير إلى أنّ حلاوة ارتبط بالممثلة ريهام حجاج.

وبالفعل بعد أشهر قليلة، ارتبط طليق ياسمين بحجاج واشتعلت الحرب بين الممثلتين، لكن ياسمين أيضًا دخلت قصة حُب جديدة بعد فترة قصيرة مع الممثل أحمد العوضي وتزوجا قبل أيام بطريقة سرية.

الضجة لم تهدأ في حياة عبد العزيز، فبعد حربها مع طليقها وريهام حجاج، هاجمها أقرب الناس إليها وهو شقيقها بسبب ارتباطها بالعوضي بسبب فارق السن بينهما “10 سنوات” وأكد أنّ عائلتها تُقاطعها بشكل كامل بسبب تصرفاتها.

قبل سنوات، اشتعل الخلاف بين ياسمين والممثل هشام سليم بعد العراك الذي حصل بين ابنته والممثلة ووصل الموضوع إلى القضاء حيث تعرضت ياسمين عبد العزيز للضرب على يد زين هشام سليم آنذاك.

وبعد سلسلة من الصراعات في المحاكم والتلاسنات بين كل من الفنانان ياسمين عبد العزيز وهشام سيلم بعد عراك ابنة الأخير مع الأولى وصدر حكما بحبس زين هشام سليم ثلاثة شهور إستطاع نقيب الممثلين الفنان أشرف ذكي أن يصلح بين الطرفان وبالفعل قررت ياسمين عبد العزيز التنازل عن دعواها بعدما إعتذرت لها زين.