شاهد .. نجل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل الخبر الأليم ! والجمهور يسأل من الله الرحمة لوالده !

انت الان تتابع خبر نجل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل الخبر الأليم ! والجمهور يسأل من الله الرحمة لوالده ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف أحمد أبو زهرة ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل خبر صادم وأليم تمثل بتأكيد إمتناع والده عن الأكل والشرب فيما بدا للجمهور وكأنه يعيش لحظاته الأخيرة طالبين من الله الرحمة له.

وجاء الكشف عن وضع الفنان في تصريحات على لسان الابن أكّد فيها أن الفنان القدير يرفض بشدة تناول الطعام أو الشراب طالباً من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة قد دخل المستشفى منذ البداية بسبب تعرضه إلى وعكة أدت إلى فقدانة الوعي وإصابته بكسر في الحوض، مما استوجب خضوعه لعملية جراحية لعلاج الحوض ثم نُقل إلى غرفة عادية في المستشفى، وبعد ذلك غادر المستشفى وعاد إليها بسبب التهاب رئوي.

هذا ويعد مسلسل "هجمة مرتدة" آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وقد عُرض في موسم رمضان قبل الماضي، وشارك فيه الكثير من الفنانين، بينهم: أحمد عز وهند صبري. كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، الذي يتعاون فيه مع كل من: محمود حميدة، ومحمد فراج، وغادة عادل، وخالد النبوي، وبيومي فؤاد.