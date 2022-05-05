شاهد .. سألوا رضوى الشربيني عن سبب طلاقها وخراب بيتها !! ففضحت بدون خجل ماسمعته في شقتها وطلبت الطلاق فوراً !!

انت الان تتابع خبر سألوا رضوى الشربيني عن سبب طلاقها وخراب بيتها !! ففضحت بدون خجل ماسمعته في شقتها وطلبت الطلاق فوراً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

تأثيرها الكبير على النساء في الوطن العربي دفع البعض بوصفها بـعدوة الرجل الأولى لكنها في الحقيقة ليست عدوة الرجل الحقيقي.

دائما تلعب دور المحرض للمرأة على الإنفصال.. لكن شيرين حلت محلها هذه المرة وكانت سببا قويا في إنفصال رضوى الشربيني.

تعتبر الإعلامية رضوى الشربيني، من أبرز الإعلاميات الشابات على الساحة، نظرا للخطاب المختلف والذي تقدمه في إطار برنامجها "هي وبس". تحرص "الشربيني" خلال برنامجها على توجيه رسائل دعم للمرأة خصوصًا في مشكلاتها العاطفية، وهو الأمر الناتج عن الظروف الصعبة التي مرت بها في تجربة زواجها وطلاقها.

وعن الأمرالذي دفعها لإتخاذ قرارالطلاق، قالت الشربيني في إحدى لقاءاتها التلفزيونية: "كنت في شقتي ودخلت عشان أخذ شاور، وبتسمع أغاني وجت أغنية المرايا لشيرين "هتعمل ايه لو نمت وصحيت وشفت نفسك في المرايا بكيت..." وانا بسمع الجملة دي وأنا قدام مراية الحمام، حسيت إنها بتغني لي وكأن شريط حياتي معدي من قدام عنيا.. صليت استخارة وتاني يوم قولتله طلقني، كانوا 7 سنين ونص مش سنة ولا اتنين ولا تلاتة" أهم أسباب نجاحها اليوم وتحولها الى واحدة من أشهرالإعلاميات العربيات تأثيراً هي إرادتها القوية فمن تستطيع أن تخسر 30 كيلوغراماً في 4 أشهر لن يكون صعباً عليها التخلي عن رجل ظالم!