شاهد .. طلاق مربوحة بطلة الكبير أوي من زوجها الحقيقي أشعلت وسائل التواصل.. وأول بيان من زوجها يكشف ما حدث!

انت الان تتابع خبر طلاق مربوحة بطلة الكبير أوي من زوجها الحقيقي أشعلت وسائل التواصل.. وأول بيان من زوجها يكشف ما حدث! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

يحتل اسم مربوحة صدارة محركات البحث في منصتي تويتر وفيسبوك بعد عرض حلقات مسلسل الكبير أوي بالجزء الجديد، حيث لاقت تلك الشخصية استحسانًا واسعًا من الناشطين والمتابعين.

ومربوحة ما هي إلا الممثلة المصرية رحمة أحمد فرج، التي باتت حديث الشارع في أدائها الدور الكوميدي إلى جانب النجم أحمد مكي وشخصيات المسلسل الذي لقي متابعة كبيرة، والتي جسدها كل من بيومي فؤاد، ومحمد سلام وهشام إسماعيل، وحسين أبو حجاج.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الممثلة الشابة قبل أيام سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه العمل، ونجاحها الخاص في شخصية مربوحة، مشيدة بالتعاون مع مكي، ومعربة عن صعوبة واجهتها في اللهجة بداية العمل، قبل أن تنطلق بعدها لتحقق هذا النجاح الكبير.

وكانت وسائل التواصل قد ضجت بشائعات تفيد بطلاق الفنانة رحمة أحمد من زوجها أحمد منصوربسبب مشاهدها في غرفة النوم مع أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6، إلا أن الفنانة لم تصرح بالنفي أو الإثبات حتى الان.

وكان زوج رحمة أحمد نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إذ شارك أكثر من منشور لزوجته بها صور لها من المسلسل، وكل منشور منهم كتب علي تعليقات مختلفة بشكل ساخر.

وآخر تعليق كتبه أحمد منصور عن أداء زوجته كان من خلال مشاركته مجموعة صور لرحمة من المسلسل وتحديدا مشهد الأزياء الغريبة في غرفة النوم مع أحمد مكي، وكتب عليه: «أنا شوفت الحلقة ورحت الشغل رجعت لقيت سيرة مراتي على كل لسان، وهذا التصريح هو ما دفع الكثير من المتابعين إلى اعتبار الطلاق وقع بالفعل.

وشارك أحمد منصور أكثر من منشور آخر لرحمة، ومنها مثلا مجموعة صور أخرى من مشاهد مختلفة لها عن أنها قادرة على تنفيذ مهام متعددة في وقت واحد وكتب عليها ساخرا: «طب والله تمثيل.. كل ده تمثيل».

ورحمة أحمد هي خريجة كلية العلوم في جامعة حلوان، وخاضت ورشة نقابة المهن التمثيلية، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال المسرحية، وكذلك في برنامج المخرج والممثل أحمد أمين "أمين وشركاه"، قبل أن يختارها المخرج أحمد الجندي للدور بعد عرضها في إحدى المسرحيات