شاهد .. صورة نادرة للفنانة غادة عبدالرازق قبل عمليات التجميل.. لن تصدق عينك ماستراه !!

انت الان تتابع خبر صورة نادرة للفنانة غادة عبدالرازق قبل عمليات التجميل.. لن تصدق عينك ماستراه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول عدة صور قديمة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق.

الصور أظهرت شكلها قبل عمليات التجميل وبداية شهرتها في سن المراهقة بمرحلة الدراسة، كما كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

ويبدو أن تلك الصور صدمت جمهور «غادة»، خاصة وأنها مختلفة تمامًا عن شكلها الحالي، حيث تفاعل عدد كبير مع تلك الصور بشكلٍ لافت.

وكانت غادة عبد الرازق تفضل الشعر القصير في هذه الفترة العمرية لها، لأنها تظهر في جميع الصور بشعر قصير.

يذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" والذي عُرض في رمضان 2021.