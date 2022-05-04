شاهد .. سألوا فيفي عبده عن سبب طلبها الطلاق فوراً من زوجها بعد أيام من الزواج فأجابت بكل جرأة ودون خجل !

انت الان تتابع خبر سألوا فيفي عبده عن سبب طلبها الطلاق فوراً من زوجها بعد أيام من الزواج فأجابت بكل جرأة ودون خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

تزوجت الفنانة المصرية فيفي عبده سبع مرات ، أنجبت خلالها ابنتها الكبرى ، عزة ، من زوجها الأول كمال مجاهد ، رجل أعمال سعودي ، ثم أنجبت ابنتها الثانية هنادي من رجل الأعمال الأردنية الأردنية الفلسطينية. محمد دراوي ولها حفيدة تدعى "شهد".

وكانت أماطت الراقصة والفنانة المصرية الشهيرة فيفي عبده لأول مرة ودون خجل عن سبب طلاقها من أحد أزواجها.

فجاء ذلك من خلال برنامج مايا دياب عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





قالت الراقصة والفنانة فيفي عبده خلال البرنامج انها تعرضت لموقف مرعب أثناء سفرها إلى كينيا وهى بصحبة زوجها.

واضافت أن بعد ذلك اصطحبها معه إلى حديقة حيوان ولم تكن تعلم ان هذه الحديقة مفتوحة ويتفاعل الجمهور مع الحيوانات مباشرة وهو ما حدث بعد أيام من الزواج.

وختمت فيفي عبده حديثها موضحه السبب الرئيسي في ذلك، حيث أكدت أنه رفض أن يخرجها من الحديقة واصطحبها إلى غرفة سرية ومغلقة لتدخل على نمر وهو الأمر الذى افزعها بشدة وبعدها قررت الطلاق منه.

كانت فيفي تحب الرقص منذ الطفولة ، وعندما كان والداها يعارضان الانضمام إلى فرقة فلكلور ، قررت الهرب من منزل والدها لبدء حياتها الفنية كراقصة في فرقة عاكف ، ثم ظهرت كراقصة في مختلف أفلام.