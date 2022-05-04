شاهد .. حكاية الفنان المصري الشهير الذي دفن شقيقته وهي مازلت على قيد الحياة.. وعندما ذهب الى المقبرة كانت المفاجأة!

انت الان تتابع خبر حكاية الفنان المصري الشهير الذي دفن شقيقته وهي مازلت على قيد الحياة.. وعندما ذهب الى المقبرة كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنان الراحل محمود المليجي كشف في مذاكرته، أنه دفن شقيقته حية، حيث كانت تعاني من مرض خطير على مدار 20 عاما، وفي النهاية توفيت وهو من قام بدفنها.

قال المليجي: "بعد سنوات طويلة، ذهبت إلى المقابر لدفن أحد أقاربي، وعندما فتحت المقبرة، وجدت شقيقتي في مكان آخر غير الذي وضعتها به، وحينها تأكدت بأنها كانت في غيبوبة ومازالت على قيد الحياة عندما دفنتها".

ويبدو أن هذه القصة ليست الأغرب في حياة شرير السينما المصرية محمود المليجي، حيث كشف أن والدته كانت مريضة وهو من كان يتولي مصاريف علاجها، وعندما ذهب إلى الفرقة المسرحية بالمسرح القومي، أبلغه الشاعر خليل مطران بفصله من العمل، وحينها شعر بالإحباط واليأس بسبب شدة احتياجه للمال، وبعدها بأيام قليلة توفت والدته.

أما الفصل الأغرب في حياة المليجي كان لوفاته، حيث كان يستعد لتصوير آخر مشاهده في فيلم "أيوب" وكان جالسًا بجوار عمر الشريف وباقي فريق عمل الفيلم، وتحدث قائلا: "الحياة دي غريبة جدا.. الواحد ينام ويصحي وينام"، فضحك الجميع على حديثة غير المفهوم.

ودخل بعد هذه الجملة في النوم واستغرق بعض الوقت، وعندما حاولوا استيقاظه من النوم، وجدوا أنه فارق الحياة، ولم يكن نائمًا كما توقعوا