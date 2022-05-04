شاهد .. سألوا محمد مختار مين من زوجاتك انبسطت معاها اكتر رانيا يوسف ولا نادية الجندي؟ فأجاب دون خجل وبكل جرأة!

انت الان تتابع خبر سألوا محمد مختار مين من زوجاتك انبسطت معاها اكتر رانيا يوسف ولا نادية الجندي؟ فأجاب دون خجل وبكل جرأة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المنتج محمد مختار، التي اثارت الجدل، اثناء حلوله كضيف في لقاء سابق، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامجها “بالخط العريض” المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

وجهت المذيعة سؤالا لمحمد مختار، خلال الحلقة، عن أفضل زيجة له هل هي الفنانة رانيا يوسف أم الفنانة نادية الجندي؟، فقال أن الاثنان يتمتعان بروح شبابية، وعلق قائلا: “محستش بفرق بين الاتنين لأنهم بيمتازوا بالروح الشبابية وممارسة الرياضة.. ونادية الجندي كانت الحصان الرابح في أعمالنا الفنّية المشتركة”.

كما كشف مختار، عن سبب الخلاف بينه وبين طليقته رانيا يوسف، قائلًا: “بعد انفصالنا لا أعرف سبب الخلافات التي حدثت بيننا، لكن من عامين تدخل البعض بيننا وتم التصالح وكنت خير سند وداعم لها”.