شاهد .. لن تصدق كم دفع محمود المهدي للفنانة منة عرفة حتى وافقت العودة إلى ذمته.. مبلغ صادم !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم دفع محمود المهدي للفنانة منة عرفة حتى وافقت العودة إلى ذمته.. مبلغ صادم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجئ الفنان محمود المهدي الجميع، حيث قام بالاعلان رسميا عن عودته لزوجته منة عرفة بعد انفصالهما للمرة الثانية.

نشر الفنان رسالة عبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، كتب فيها "الحمد لله أنا ومنة رجعنا .. ولا عزاء للحاقدين".

وضجت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي على خبر عودة الفنان محمود لزوجته منة عرفة، حيث وضحت بعض المواقع أن الفنان محمود دفع مبلغ المؤخر الذي كانت قد أفصحت عنه الفنانة قبل ايام في إحدى لقاءاتها، حيث أكّدت أن مؤخر زواجها من محمود المهدي كان 200 ألف جنيه فقط.

يذكر أن محمود المهدي أعلن انفصاله عن منة عرفة للمرة الثانية، مؤخرا وألمح عبر حسابه على Instagram إلى أن الانفصال مرتبط بوقوفه ضد الفساد.