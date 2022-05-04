شاهد .. سألوا شيرين مين من أزواجك ندمتي عليه وكنتي عايزة ترجعي له؟.. فأجابت بدون تردد.. لن تتوقع من هو!

انت الان تتابع خبر سألوا شيرين مين من أزواجك ندمتي عليه وكنتي عايزة ترجعي له؟.. فأجابت بدون تردد.. لن تتوقع من هو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

أول زيجة لشيرين عبدالوهاب كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.

وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال استضافتها فى برنامج "تخاريف" في وقت سابق، مع الاعلامية وفاء الكيلاني عبر قناة "إم بي سي" عن تفاصيل زيجاتها من الفنان حسام حبيب.

وقالت إنها تزوجته لكي تتخلص من الزن الذي فرضه عليها وأن الزيجة كانت محكوم عليها بالفشل من البداية واستمرت لأنه كان دائمًا ما كان يهدد بالانتحار لو انفصلا عن بعضهما البعض.

أما الحب الأبرز في حياة شيرين فكانت فى زيجتها الثانية من الموزع الموسيقي أيضًا محمد مصطفى، وكانت شيرين هي التي طلبت الزواج منه وتمت الزيجة وأنجبا طفلتين وثم دأب الخلاف بينهم وانفصلا، وكانت تريد العودة له مرة اخرى وتوسط الفنان محمد هنيدي للصلح إلا أن هزيمة نادي الزمالك يومها كانت السبب في عدم إكمال التصالح.

كشفت شيرين في لقائها مع وفاء الكيلاني ببرنامج "تخاريف" أنها هي التي طلبت من حسام حبيب الزواج، خلال جلسة جمعتهما سويًا ورد عليها حسام بأنه كان سيطلب منها ذلك الأمر لولا أنها سبقته.

وانفصلت شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب السنة الماضية، في حين ترددت انباء عن عودتهما بعد الانفصال الا ان الفنانة نفت تلك الانباء واعتبرتها شائعات لا اساس لها من الصحة.