شاهد .. لن تتخيل من هو الفنان الذي قام بدور الأسد في مسرحية (اتفرج ماشفش حاجة).. وأخيراً تم كشف السر!

انت الان تتابع خبر لن تتخيل من هو الفنان الذي قام بدور الأسد في مسرحية (اتفرج ماشفش حاجة).. وأخيراً تم كشف السر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد مرور ما يقارب الخمسة وثلاثون عامًا على تقديم مسرحية «اتفرج ما شفش حاجة» إلا أن الشخصية التي قدمت دور الأسد أمام الزعيم عادل إمام، في بعض أجزاء المسرحية مازالت مجهولة إلى الآن نظرًا للقناع الذي كان يرتديه.

ووفقًا لما ذكره الفنان الكبير عادل إمام، فإن صاحب هذه الشخصية كان في بداية مشواره الفني آنذاك، حيث كان يخطو خطواته الأولى نحو النجومية بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد أصبح من الفنانين المشهورين في الوقت الحالي، كذلك فإنه من ملاك شركات الإنتاج الفني الكبرى، حيث كانت المفاجأة أنه الفنان الكبير سامي العدل.

وبذلك تكون مسرحية “اتفرج ما شفش حاجه” هي الشاهده علي اول لقاء فني بين سامي العدل وعادل امام فنيا، قبل ان يلتقيا بعد ذلك في فيلمين، هما “رجب فوق صفيح ساخن” (1979) والثانيه في فيلم “عصابه حماده وتوتو” (1982).

وفي إحدى لقاءاته فى برنامج “مصارحة حرة” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، روى الفنان الراحل عن قصة مشاركته فى دور الأسد في المسرحية، ووضح أنه كان عبارة عن أوبريت بين عادل إمام وهالة فاخر ولعب سامى العدل دور الأسد، ولكن تم إلغاء الأوبريت بسبب تكلفة الراقصين، وأضاف أنه تشرف فى أن يعمل مع عادل إمام، وذكر “إن شالله حتى أهويله”.

وكان آخر ظهور فني للراحل سامي العدل في مسلسل “حاره اليهود”، الذي عرض في شهر رمضان 2015، وتسـبب مرضه في عدم تمكنه من استكمال مشاهده المتبقيه من العمل.

وتوفي سامي العدل في 10 يوليو 2015، في المركز الطبي العالمي، عن عمر ناهز 68 عاما، بعد صر اع مع المرض.