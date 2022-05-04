شاهد .. شاهدوا جمال أولاد الفنان وليد توفيق في ظهور نادر وشبه صادم بين إبنته ووالدتها ملكة جمال لبنان!

انت الان تتابع خبر شاهدوا جمال أولاد الفنان وليد توفيق في ظهور نادر وشبه صادم بين إبنته ووالدتها ملكة جمال لبنان! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من إحتفال النجم اللبناني وليد توفيق بعيد ميلاده مع أفراد عائلته، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، شهدت ظهور زوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون السابقة، ونجليه “نورهان” و”الوليد” الذي بدا نُسخة من والده في شبابه.

كما بدت نورهان، ابنة الثنائين بجمال ساحر في اللقطة التي جمعتها بأفراد عائلتها، وسارع الكثيرون الى تشبيه جمالها بوالدتها جورجينـا رزق.

ومن النادر ان ينشر وليد توفيق صورا لزوجته جورجينـا رزق وولديهما حيث يحرصون على الإبتعاد عن الأضواء.

وكان النجم اللبناني وليد توفيق قد فاجأ متابعيه في وقت سابق عبر انستجرام بكشفه لأول مرة عن صورة “عليّ” نجل زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق من زوجها الأول.

ونشر وليد توفيق صورة عبر حسابه على انستغرام ضمت كل من ولديه “الوليد ونورهان” من زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، ويتوسطهما الشاب “علي” وهو النجل البكر لجورجينا من زوجها الأول علي حسن سلامة الّذي لقي حتفه قتلا عام 1979، ولهذا السبب يطلق البعض على ملكة جمال الكون السابقة لقب “أم علي”.

وعلّق وليد توفيق على الصورة قائلا “المال والبنون زينة حياة”، وتعتبر المرة الأولى التي يظهر فيها الشاب “علي” على الأضواء حيث لم يسبق ان نشرت والدته او زوجها وليد توفيق أي صورة له، وبدا بأن الشاب لا يشبه والدته حيث يتمتع بملامح سمراء.

يُذكر أن وليد توفيق تزوج عام 1990م من جورجينا رزق ملكة جمال الكون، وصرح الفنان في أحد حواراته الصحفية أنه كان زواجًا عرفيا لمدة 7 سنوات، بعد وفاة زوجها بالإضافة لظروف خاصة، ولكنهما أعلن زواجهما الرسمي بمجرد اتخاذهما قرار الإنجاب ثم رزقا بنجليهما :” الوليد و”نورهان”

من ناحية أخرى، تصدر الفنان اللبناني، وليد توفيق، قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها في المملكة العربية السعودية، الأحد، بعد كشفه كم من الأموال لديه برصيده البنكي.

تصريحات الفنان اللبناني جاءت خلال مقابلة على قناة SBC حيث سئل عن حجم ما فقده من أموال في البنوك اللبنانية، حيث أجاب: "تقريبا كل الي جنيته تقريبا، أنا وكثير غيري لبنانيين وعرب، اهم شي كان بلبنان كانت ثقة الناس بالمصرف اللبناني والمصارف اللبنانية.."

وتابع قائلا: "بقولوا مش مفقودين بقولوا موجودين بس عم يقبضونا كل يوم مبلغ صغير وبقولوا هالشي ممكن نقبضه بعدين بس لا يعلم إلا الله عز وجل.."

وردا على سؤال حول كم رصيده في البنك، أجاب الفنان اللبناني: "يعني ما فوق الـ20 مليون تقريبا دولار.."