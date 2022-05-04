شاهد .. تم سؤال الفنان مصطفى شعبان عن سبب عزوبيته وعدم زواجه رغم تجاوزه سن الـ 50؟ فأجاب بكل جرأة ودون خجل!

انت الان تتابع خبر تم سؤال الفنان مصطفى شعبان عن سبب عزوبيته وعدم زواجه رغم تجاوزه سن الـ 50؟ فأجاب بكل جرأة ودون خجل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان المصري مصطفى شعبان، في وقت سابق، ضيفا على برنامج حبر سري وتطرق اللقاء لعدد من الجوانب الشخصية لحياة الفنان أبرزها سر عزوبيته رغم تخطيه عقده الخامس.

وكشف الفنان خلال اللقاء إقدامه على خطوة الارتباط مرة واحدة في 2006، وانتهى الأمر لافتقار العلاقة للتفاهم المتبادل إضافة لصغر سنهما آنذاك، لافتا لكونه أعزب ولم يتزوج أو ينجب حتى الآن.

وقال الفنان المصري ردّاً على سؤال بهذا الخصوص: "أن الأمر يتعلق بشكل كبير بالنصيب ولكل خطوة في حياة الإنسان جانب إيجابي وآخر سلبي".

ونفى مصطفى شعبان كل الشائعات التي ربطته بنجمات الوسط الفني خاصة التي شارك معهن أفلامه أو مسلسلاته، مشيرا إلى انزعاجه من تلك الشائعات المغرضة في بداية مشواره لكنه مع مرور الوقت بدأ بتقبلها تدريجيا خاصة مع كونه شخصية عامة يبحث الجمهور عن تفاصيل حياتها الشخصية.

الجدير بالذكر أن مصطفى شعبان قد شارك في الموسم الرمضاني 2022، بمسلسل كوميدي اجتماعي يحمل اسم " دايما عامر"، وشارك شعبان البطولة كل من لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة وعدد من الوجوه الشابة.



