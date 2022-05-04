أخبار اليمن : الهياشي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

الهياشي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المباركرفع الشيخ عبدالولي الهياشي القائم باعمال رئيس دائرة المنظماتالجماهيرية عضو الامانة العامةبالمؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس والى نواب الرئيس والأمين العام وكافة قيادات المؤتمر جاء فيها :

الاخ المناضل الشيخ صادق بن امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم

حفظكم اللة وتحية طيبه وبعد

يسرنا في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية في الامانةالعامة وبأسم قيادات المنظمات الجماهيرية العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني في ربوع وطننا الحبيب

ان نرفع اليكم اسمئ ايات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذة المناسبة الدينية العظيمة

اعادها الله علينا وعليكم وعلى يمننا ووطننا اليمن وطن الإيمان والحكمة بكل خير وآمن وأمان ورقي وازدهار

كما اجدها فرصة بهذة المناسبة الدينية العظيمة لكي نؤكد المؤكد ونجدد العهد بالوقوف معكم وخلف قيادتكم الحكيمة والنضالية للمؤتمر الشعبي العام الحزب العريق والحزب الرائد عل إمتداد الساحة اليمنية في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الوطن من العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي فرض عل بلدنا وشعبنا من قبل تحالف الشر والارتزاق والعمالة

الأخ رئيس المؤتمر

نظرا لكل ماتعرض لة المؤتمر من مؤامرات داخلية وخارجية كبيرة تهدف الي اجتثاثه الا انكم وبعزيمة واقتدار وبنضال دؤوب وبكفاءة عالية قدتم المؤتمر وحافظتو على وحدتة وعملتو جاهدين مداواة جروحة ولملمة صفوفة واستعادة عافيتة

وظل المؤتمر الشعبي العام بقيادتكم الحكيمة شريكا اساسيأ مواصلآ دوة الوطني في مواجهة العدوان البربري عل بلدنا وابناء شعبنا والذي يعاني اصعب واقسئ الظروف الاقتصادية والمعيشية نتيجة العدوان الا انة صابر وصامد بعنفوان منقطع النظير وسيظل صامدا في مواجهة العدوان ومخططاته القذرة الرامية الي تفكيك اليمن وحدتة ونسيجة الاجتماعي واحتلال اراضية حتي يتحقق النصر العظيم لبدنا وشعبنا ووطننا

وختامًا نكرر التهنئة لكم ونسئل من اللة ان يكون في عونكم ويوفقكم لما يخدم الوطن والمؤتمر

ودمتم ودام الوطن والمؤتمر بالف خير

اخوكم / الشيخ عبدالولي الهياشي

القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات

الجماهيرية

عضو الامانة العامة