شاهد .. الفنانة هنا الشوربجي اقفلت التلفون في وجه عادل إمام عندما طلبها لمشاركته بفيلم.. سألوها عن السبب فصدمتهم بالإجابة!

انت الان تتابع خبر الفنانة هنا الشوربجي اقفلت التلفون في وجه عادل إمام عندما طلبها لمشاركته بفيلم.. سألوها عن السبب فصدمتهم بالإجابة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة القديرة هناء الشوربجي كشفت كواليس فيلم “الشياطين والكورة”، الذي أدى بطولته الفنان الكبير عادل إمام.

وقالت هناء الشوربجي خلال لقاء لها ببرنامج نص الحدوتة قبل أيام: مخرج مسلسل الشيطان والكورة طلب مني أضرب عادل إمام في العمل جامد، وضربته فقالي أنتي بتضربيني بجد.

وواصلت: عادل امام كان هو اللى كلمنى عشان اشارك في فيلم “حسن ومرقص”، ولكن خلال المكالمة، قفلت في وشه وافتكرت أن حد بيعاكس لأنني مكنتش مصدقة أن عادل امام هو الل بيتكلم.

من جانبه كشفت الفنانة القديرة هناء الشوربجي، عن رأيها، في قرار الفنانة إلهام شاهين بالتبرع بالأعضاء بعد الموت، لافتة إلى أن ذلك يصعب تحديده إلا باللجوء إلى علماء الدين.

وذكرت هناء الشوربجي في تصريح خاص لـ “أوان مصر” قائلة: هو موضوع صعب إني أقول رأي فيه، بس في علماء الدين بتقول أن جسم البني آدم دا مش ملكه، أنت تتصرف أو تتبرع في حاجه ملكك، تتبرع بيها وأنت عايش، لأن جسمك دا مش بتاعك”.

وواصلت الشوربجي:” اللي أنا أعرفه أن الإنسان يتبرع بالقرانيه بس، وبردوا فيها خلاف، فلو هو مش حرام نتبرع عادي لكن لو حرام مينفعش طبعًا”.