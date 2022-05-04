شاهد .. صورة جريئة لمحمد صلاح مع فتاة حسناء كادت تتسبب في انفصاله عن زوجته.. وردة فعل قاسية من والدته

انت الان تتابع خبر صورة جريئة لمحمد صلاح مع فتاة حسناء كادت تتسبب في انفصاله عن زوجته.. وردة فعل قاسية من والدته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

الإنجليزي ونشر النجم المصري محمد صلاح، حينها صورة من محادثة عبر تطبيق “واتساب” جمعته بوالدته، التي وبخته على انتشار صورة له مع إحدى معجباته وهي الصورة التي كادت ستتسبب في انفصاله عن زوجته ماجي.

وعبر خاصية الستوري، على حسابه على “انستغرام”، نشر صلاح صورة لمحادثة لوالدته، قالت له: “إيه ده، ينهار أبيض” وتابعت: “لو أنا شفت أبوك بيعمل كده، هعمله خلع”.

واكتفى محمد صلاح بالتعليق على صورة المحادثات برموز ضاحكة.

وكانت صورة إحدى المعجبات وهي تهم بحضن محمد صلاح أثارت جدلا واسعا، وذلك خلال حضور النجم المصري إلى مدينة دبي، لتوقيع عقود إعلانية.