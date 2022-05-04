شاهد .. لن تصدق السرّ الصادم وراء منع فيلم هيفاء وهبي الجديد "أشباح أوروبا" من العرض !

انت الان تتابع خبر لن تصدق السرّ الصادم وراء منع فيلم هيفاء وهبي الجديد "أشباح أوروبا" من العرض ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

خرج فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفاء وهبي من موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك قبل ساعات معدودة من بدء عرضه في دور السينما..

ويرجع السبب في ذلك للخطاب الذي أرسله محامي الفنانة هيفاء وهبي الى دور السينما التي ستعرض الفيلم يؤكد فيه عدم حصول الفيلم على التصاريح اللازمة نتيجة خلافات قانونية بين موكلته ومنتج العمل محمد الوزيري.

وقال المحامي ياسر قنطوش وهو محامي هيفاء وهبي في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي": "تواصلت مع محمد الوزيري لحل الأزمة القانونية القائمة بينه وبين موكلتي التي لم تحصل على مستحقاتها المالية حتى الآن، ولكنه لم يقدّم حلاً قانونياً أو ودياً، وبالتالي لجأنا الى هذه الطريقة".

كما ووجّه أيضاً محامي هيفاء اتهاماته الى الوزيري، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم تشوبها عملية "غسل أموال" حيث قال: "هناك جريمة غسل أموال وراء عرض الفيلم ومن سيقبل بعرضه سأعتبره مشاركاً بهذه الجريمة".

جدير بالذكر أن فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويشارك في بطولته: أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف... وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتين توأم)... إحداهما تعيش في دولة أوروبية، والثانية تقيم في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.