شاهد .. تتجوزيني؟.. فنانة شهيرة تنزع ثوب الخجل وتطلب الزواج من صابرين على الهواء.. رد فعل الأخيرة صدم الجميع!

انت الان تتابع خبر تتجوزيني؟.. فنانة شهيرة تنزع ثوب الخجل وتطلب الزواج من صابرين على الهواء.. رد فعل الأخيرة صدم الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت النجمة القديرة إسعاد يونس، بطلبها الزواج من الفنانة صابرين بطريقة ساخرة، خلال استضافتها في برنامجها صاحبة السعادة، وذلك بسبب جمال أكلها التي أحضرته لها خلال الحلقة.

خاضت الفنانة صابرين تجربة الطبخ خلال لقاء سابق مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت صابرين لإسعاد يونس: "أنا عاملالك 4 أصناف حاجتين أنا جبتهملك عشان تتخني" واشتكت الفنانة إسعاد يونس من الطبيب المسئول عن الريجيم الخاص بها.

وتابعت صابرين: "أنا أدوس على زرار أتخن وأدوس على زرار تاني أخس ولما ببقى مبسوطة بخس".

وطبخت صابرين كبدة وريش بالبرتقال وأرز بالبصل وقدمت لإسعاد يونس "صينية سلطة" بالمايونيز والبطاطس والبيض المسلوق والجزر والبصل.

وأبدت الفنانة إسعاد يونس أعجابها بطبخ الفنانة صابرين وداعبتها قائلة: "أنا قولتها قبل كدة لوفاء عامر وعايزة أقولهالك..تتجوزيني يا صابرين" فيما انفجرت الأخيرة ضاحكة.

وردت عليها صابرين قائلة: "ياسلام ده أنا أجي أعملك الأكل لحد عندك، وحياة ربنا"، ثم تعلق صاحبة السعادة على أكلها: "اللحمة بدع، أما الأرز بكبد الفراخ ياخرابى على الجمال"، وأشارت صابرين أنها لم تعرف تأكل عندما تعمل الأكل بنفسها.