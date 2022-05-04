شاهد .. اتجوزتي هالة سرحان في السر؟ إيناس الدغيدي أجابت دون تردد وبكل جرأة!

انت الان تتابع خبر اتجوزتي هالة سرحان في السر؟ إيناس الدغيدي أجابت دون تردد وبكل جرأة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، عن قصة زواجها من الإعلامية هالة سرحان، والتي فجرها المستشار مرتضى منصور، في هجومه عليهما.

وقال حينها إنهما تزوجا في باريس، الأمر الذي فجر جدلاً كبيراً.

إيناس الدغيدي، قالت خلال استضافتها في برنامج "المتوحشة"، مع الإعلامية سالي عبدالسلام، والمذاع عبر فضائية "ONE ": "إن زواجها من هالة سرحان شائعة، ومفيش حد هينجح من غير ما يتحدف بالطوب، وخاصة المصريين والعرب بيحبوا يحدفوا طوب".

وعن تصريحات مرتضى منصور، مروج شائعة زواجها من هالة سرحان، قالت: "مرتضى منصور بتاع فرقعات وهو صديقنا ولكن لازم يقول إفيه، ودلوقتي مفيش صحوبيه ولما بشوفه بسلم عليه".

إيناس الدغيدي، وجهت رسالة خاصة لهالة سرحان، قالت فيها: "الأيام الحلوة اللي بيني وبينك عمرها ما هتتنسى، محدش هيوقع بينا تاني".