شاهد .. كان يخجل من والده ولم يحضر جنازته.. أسرار صادمة في حياة الزعيم عادل إمام !

انت الان تتابع خبر كان يخجل من والده ولم يحضر جنازته.. أسرار صادمة في حياة الزعيم عادل إمام ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

لا يمكنك أن تشاهد وجه الزعيم عادل إمام على الشاشة دون أن ترتسم على وجهك ابتسامة، فعادل إمام واحد من أهم الكوميديانات في تاريخ مصر والوطن العربي.

وكانت حياة الزعيم مليئة بالمفارقات والأسرار، وفي هذه السطور ستتعرف معنا على 10 أسرار شخصية في حياة الزعيم.

أخفى مهنة والده

حرص عادل إمام على إخفاء مهنة والده الراحل عن الجميع حتى وفاته في مايو 1997 لأنه كان يخجل منها.

وفاة والد عادل إمام

استقبل عادل إمام خبر وفاة والده وهو في لبنان ولم يستطع لحضور مراسم الجنازة، فاكتفى بصلاة ركعتين قبل صعوده المسرح، وفور عودته ذهب للمقابر لزيارة والده.

وفاة والدة عادل إمام

أما وفاة والدته فكانت في أثناء عرض مسرحية اتفرج ماشافش حاجة، وصديقه وزوج أخته مصطفى متولي توفي في أثناء عرض مسرحية بودي جارد، ولم يتوقف عادل إمام عن العمل ولكنه انهار بالبكاء فور انتهاء العرض.

شقيق عادل إمام

شقيق عادل إمام هو المنتج عصام إمامن ومن أشهر الأعمال التي أنتجها، الإرهاب والكباب وأمير الظلام، والسفارة في العمارة، وتزوج عصام الفنانة المعتزلة نهلة رأفت.

شقيقة عادل إمام

هي السيدة إيمان ليست معروفة إعلامياً كإخوتها، فظهورها في المناسبات العامة قليل جدًا، وكانت شقيقة عادل إما متزوجة من الفنان الراحل مصطفى متولي، وأنجبت منه 3 أبناء، أشهرهم عمرو مصطفى متولي، الذي شارك مع محمد هنيدي في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

زوجة عادل إمام

أولُ مرةٍ رأى عادل إمام فيها زوجتَه كانت من شُرفة مَنزلِ صديقِه سمير خفاجة. حيثُ اعتادَ عادل إمام أن يجتمِعَ بأصدقائِه صلاح السعدني، وسعيد صالح، ووحيد حامد في منزلِ صديقِهم

وفي إحدى المَرَّات، ظَهَرَت هالة في شُرفةِ منزلِها. ضَعُفَ أصدقاءُ الزعيم أمامَ جمالِها وبدؤُوا يطلِقُون عِباراتِ الغَزَل.

لكنَّ عادل إمام التزَمَ الصمتَ وظل يتابِعُها في هدوءٍ من بعيدٍ. فلفَتَ انتباهَها وأُعجِبَت بشخصيتِه الهادئة. شاءَتِ الظروفُ بعدَ عدَّةِ مرَّاتٍ أن يتَعَارَفَا. وأكَّدَ لها عادل إمام أنه لا يُريدُها إلا صَديقة مُقربةً. فليس في حياتِه أيُّ أفكارٍ للزواج أو رغبةٌ في الارتباطِ الرسمي.

هالة الشلقاني لم تقف صامتة أما حبها لعادل إمام، ولكنَّه فوجِئَ في إحدى المَرَّات بها تُخبِرُه برغبتِها في الزواجِ به. وأكَّدَت الشلقاني في أحدِ اللقاءاتِ أنَّها هي التي أصرَّت على الزواجِ به. ولم تَأخُذْ في اعتباراتِها رَفْضَ أهلِها هذه الزيجةَ في البداية.

فهالة من عائلةٍ إقطاعيةٍ تَهتَم بالمستوى الاجتماعيّ. وهو كان وقتَها مُمثِّلًا شابًّا في بدايةِ مشوارِه الفنيّ.

تحمَّلَت هالة الظروفَ الماديَّةَ التي كانَ يَمُرُّ بها زوجُها في بدايةِ حياتِه. حيثُ تزوَّجَت في منزلٍ بالإيجار في الدقي، ولم تستَطِعْ وقتَها شراءَ أثاثٍ للمَنزل.

ابن عادل إمام رامي إمام

هو صاحب شركة ماجنوم للتوزيع والإنتاج السينمائي، واحترف مجال الإخراج، وأنجب رامي من زوجته 3 أبنماء، عادل وعز الدين ورقية، واتجه الحفيد الأول للأفلام وكانت أول أعماله فيلم قصير طرحه على اليوتيوب.

ابنة عادل إمام سارة

هي ابنة عادل إمام، تزوجت من خارج الوسط الفني، وأنجبت من زوجها 3 أبناء.

محمد عادل إمام

أما محمد إمام فدخل في مجال التمثيل وقدم العديد من الأدوار التي اعتبره الجمهور فيها امتداد لوالده نظراً لطريقتهم المتطابقة، وشارك محمد إمام الزعيم في عدد من الأعمال الدرامية منها فرقة ناجي عطا الله، كما قام بدور في فيلم عمارة يعقوبيان.

خطف أحفاد عادل إمام

الأزمات لم تقف فقط عند شخص عادل إمام فقط، وإنما طالت أسرته، فواجه النجم المصري الكبير عادل إمام رسائل التهديد أكثر من مرة ففي إحدى الفترات تلقى الزعيم رسائلَ نصيةً على هاتفِه من عدة أرقامٍ مجهولةٍ تهدد بخطف أحفاده الخمسة. ونظير الأمان للزعيم وأسرته طلب المجهولون مليون جنيهٍ. فاضطر الزعيم إلى التواصل مع الشرطة لضبط المجهولين.

وتبين من التحقيقات أن سائق شخصي كان يعمل لدى الزعيم كان وراء هذه التهديدات، وذلك بعد أن تم طرده ليحاول الانتقام بهذا الشكل.

اتهام عادل إمام بازدراء الأديان

أقام أحد المحاميين في عام 2012 دعوى قضائية يتهمه فيها بازدراء الدين الإسلامي بأثر رجعي عن مجمل أعماله مثل فيلمين الإرهاب والكباب ومرجان أحمد مرجان، وتم الحكم على عادل إمام وقتها بحبس عادل إمام 3 أشهر وتغريمه 1000 جنيه، وجرى تأييد الحكم لترفض بعدها المحكمة الدعوى من الأساس وعدم وجود جريمة، تغريم مقيمها مبلغ رسمي.

واجه عادل إمام الكثير من القضايا، ففي فيلمه الأفوكاتو في عام 1983 أدى عادل إمام شخصية حسن سبانح المحامي الفاسد الذي يستغل الثغرات القانونية لتخليص المجرمين، وقد كشف رئيس نادي الزمالك السابق وبعد مرور سنوات طويلة، وقتها أنه تقدم باستقالته بعد أن حكم على عادل بالحبس لمدة سنة بعد تمثيله لمشهد لقاض منحرف إلا أن الحكم تم إلغاءه لاحقاً.