شاهد .. إعتزال ياسر جلال التمثيل نهائياً لهذا السبب يثير ضجة في مواقع التواصل.. الفنان أكد أمراً حاسماً !!

انت الان تتابع خبر إعتزال ياسر جلال التمثيل نهائياً لهذا السبب يثير ضجة في مواقع التواصل.. الفنان أكد أمراً حاسماً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان ياسر جلال أكد أمراً حاسماً عن موقفه من اعتزال التمثيل، اتى هذا بعد أن ضجت مواقع التواصل بخبر يفيد بإعتزاله، خصوصاً بعد نجاحه في تقديم دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار 3.

وخلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "ستوديو 9090" عبر الراديو 9090، نفى الفنان كل تلك الأقاويل، حيث قال أنها لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: "القائمين على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالوا لي مفيش حاجة اسمها أن الدور ده هو أخر المطاف، أنت ممثل شاطر وهتعمل أدوار كتيرة".

وتابع قائلاً: "هرجع اشتغل زي ما كنت بشتغل في الكام سنة اللي فاتوا وهعمل أدوار متنوعة"، مشيرا إلى أن القائمين على صناعة الفن والإعلام في مصر على درجة كبيرة من الاستنارة، وأوضح: "دول ناس متعلمين ومثقفين وفاهمين جدا أن ده فن، وفخامة الرئيس فاهم دور الفن في المجتمع وعارف كويس يعني فن وفنان".

الجدير ذكره أن الفنان ياسر جلال كان أحد أبطال مسلسل الإختيار3، والذي لاقى نجاحا كبيراً حيث وصفه المتابعون بأنه أفضل مسلسل في دراما رمضان الأخيرة 2022، وكان ياسر جلال قد أدى دور رئيس الجمهورية المصرية عبدالفتاح السيسي.