شاهد .. لن تصدق من هما شقيقا محمد صبحي.. فنان شهيران أحدهما شارك الزعيم فيلم "مرجان أحمد مرجان"

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هما شقيقا محمد صبحي.. فنان شهيران أحدهما شارك الزعيم فيلم "مرجان أحمد مرجان" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

مازالت علاقات الفنانين التي تربطهم ببعضهم البعض تفاجئنا، حيث يتفاجئ الجميع عندما يعلمون أن النجم محمد صبحي له شقيقين يعملان في الوسط الفني أيضًا وقدما عدد من الأعمال الفنية.

وشاركه أحد أشقائه في سلسلة المسلسل الشهير “يوميات ونيس”،، ولكن المعظم لم يلتفت لتشابه اسم الأب فاعتبروه مجرد تشابه أسماء.

إنه الفنان مجدي صبحي، الذي ظهر معه كما ذكرنا في “يوميات ونيس”، بالإضافة لعدد من الأعمال الفنية الأخرى مثل: مسلسل فارس بلا جواد، وأنا وهؤلاء، و “رجل غني فقير جدا” ومسرحيات مثل “كارمن” و”ماما أمريكا”، كما شارك في عدد من الأعمال الأخرى منها فيلم بلطية العايمة.

وظهر مجدي صبحي في بداية حياته الفنية بالباروكة لأنه كان أصلع، ولكن نصحه شقيقه محمد صبحي بالتخلي عنها، والظهور على طبيعنه.

الفنان الأخر، هو شريف صبحي وكان أقل حظًا من أشقائه في الأعمال الفنية، وأبرز الأدوار التي قدمها دور الممثل المسرحي في فيلم “مرجان أحمد مرجان”، مع الزعيم عادل إمام بالإضافة لأدوار صغيرة بأعمال فنية مختلفة مثل أمير البحار وفيلم ثقافي.