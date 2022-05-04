شاهد .. سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة خدعت الجميع.. كانت تلبس باروكة طوال الوقت وصورتها بدونها ستصدمك!

انت الان تتابع خبر سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة خدعت الجميع.. كانت تلبس باروكة طوال الوقت وصورتها بدونها ستصدمك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

هي أيقونة من أيقونات الزمن الجميل اشتهرت برقتها وابتسامتها التي لا تفارق ثغرها، وعفوية أدائها التي أصبحت في حد ذاتها مدرسة من مدارس التمثيل إنها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

تألقت فاتن حمامة في العصر المعروف بالعصر الذهبي للسينما في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، واستطاعت ببراعتها التمثيلية وعفويتها الاستثنائية وموهبتها الفنية الفطرية أن تخلق مكانا مميزا لها في السينما المصرية لم يملأه أحدا غيرها من قبل.

وشاركت في مرحلة الخمسينيات بمجموعة كبيرة من أفضل أعمالها الفنية، مثل " أنا الماضي"، " أنا بنت ناس"، "الأستاذة فاطمة"، "موعد مع الحياة"، "صراع في الوادي"، "سيدة القصر" و"دعاء الكروان.

وعلى الرغم من أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت من أكثر الوجوه الجميلة على الشاشة فى كل مراحل حياتها، إلا أنها كانت تعانى من سقوط الشعر بشكل كبير بسبب مكواة الشعر، ولهذا كانت من أوائل الفنانات اللاتى استخدمن باروكات الشعر قبل انتشارها ، وذلك بعد أن فشلت كل محاولاتها لعلاج سقوط الشعر ومساعدته على النمو، لذلك لجأت لاستخدام الباروكات حتى تتجنب استخدام مكواة الشعر بشكل مستمر ولا تجهد شعرها بصورة كبيرة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2015، رحلت فاتن حمامة عن الحياة، عن عمر ناهز الـ83 عاما ، إثر أزمة صحية مفاجئة، وتركت في قلوب محبيها مساحة كبيرة من الحزن والوجع.