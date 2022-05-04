شاهد .. منى الشاذلي بكت بحرقة ومرارة بسبب ما قاله حسن الرداد على الهواء.. تفاصيل مؤلمه تكشف لأول مره!

انت الان تتابع خبر منى الشاذلي بكت بحرقة ومرارة بسبب ما قاله حسن الرداد على الهواء.. تفاصيل مؤلمه تكشف لأول مره! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

لم تتمالك الإعلامية منى الشاذلي نفسها فأجهشت بالبكاء خلال لقاء تلفزيوني مع الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم.

وفي الحوار بكت منى الشاذلي خلال محادثتها لحسن الرداد حين روى قصة وفاة شقيقه الأصغر بتفاصيلها التي لم يخبر بها احد في حادث سير مفاجئ علماً أنه كان معه في الحادثة.

وحينها قال حسن الرداد خلال الحوار لمنى الشاذلي أن شقيقه الأصغر فادي كان ناضجاً حسن الخلق ذو صفات مميزة أشاد بها الكثير من معارفهم وهو لا يزال يتذكره في كل لحظة اليوم كما أنه يفتقد وجوده كثيراً وغير متعود على رحيله .