شاهد .. سألوا سهير رمزي ليه اتجوزتي تسعة رجال ؟ فردّت دون خجل وبكل جرأة !

انت الان تتابع خبر سألوا سهير رمزي ليه اتجوزتي تسعة رجال ؟ فردّت دون خجل وبكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة المصرية سهير رمزي هي ابنة الفنانة درية أحمد من زوجها محمد عبد السلام نوح، تزوجت تسعة زيجات منهم أربع فنانين وهم الملحن حلمي بكر، الفنان فاروق الفيشاوي، الفنان محمود قابيل، الفنان إبراهيم خان.

والفنانة سهير من أكثر الفنانات اللائي تزوجن في الوسط الفني، إذ مرت على 9 زيجات متتالية خلال مسيرتها الفنية وحتى الآن.

ومن الأحاديث المثيرة في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن والدتها الفنانة درية أحمد نصحتها من ذي قبل بنصيحة غيرت مسار حياتها تمامًا، وكانت: "لا تثقي في رجل أبدًا"، وهذه كانت النتيجة بسبب تلك النصيحة، أنها تزوجت 9 مرات.

وكان اشهر زيجات الفنانة سهير رمزي من الوسط الفني زواجها بالموسيقار حلمي بكر والفنان فاروق الفيشاوي والفنان محمود قابيل، و تزوجت من خارج الوسط الفني من الأمير السعودي خالد بن سعود، ورجل الأعمال سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدى، ورجل الأعمال الخليجي محمد الملا.

وكانت رمزي تشعر بضرورة وجود الرجل كسند في حياتها. وقالت في هذه النقطة كلاماً جريئاً ودون خجل بعد سؤالها عن سبب تعدد زيجاتها "كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها".