شاهد .. سألوا نيللي مقدسي عن سبب عزوبيتها وعدم زواجها رغم أنها في هذا العمر.. فأجابت بكل جرأة ودون خجل!

انت الان تتابع خبر سألوا نيللي مقدسي عن سبب عزوبيتها وعدم زواجها رغم أنها في هذا العمر.. فأجابت بكل جرأة ودون خجل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

المطربة اللبنانية نيللي مقدسي كشفت ودون خجل عن أسباب عدم زواجها أو ارتباطها حتى الآن رغم انها اصبحت في عمر 42 عاما، بالإضافة إلى شهرته وثروتها.

وقالت خلال لقائها في برنامج “العرافة”، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية “المحور”: "شفت في عائلتي نموذج الرجل اللي بيحضن عائلته بالشكل الصحيح، وأكيد كان في حياتي رجال أو علاقات جيدة، ولكن لم تكتمل الصورة بالنسبة لي مثلما حدث في بيتي".

وأضافت: "سر عدم زواجي الآن، هو أنني لم أقابل أحدا مثل أبي أو أخي، ومكنش في نصيب، ولما يكون في نصيب هرتبط".

وعن اتجاهها للتمثيل قالت نيللي مقدسي، إنها لا ترفض الاتجاه إلى التمثيل أو الاطمئنان على صحة مواطنتها إليسا رغم الخلافات بينهما، أو الارتباط بشاب أصغر منها، ولكن ليس بفارق عمري كبير.

واعترفت نيللي مقدسي، بأنها خضعت لجراحتي تجميل، وكشفت سر أغنية "مفيش رجالة"، مؤكدةً أنها كانت تغني عن حالة اجتماعية خاصة للرجال الذين يقللون من شأن المرأة وكيانها.

وتابعت: "لم أسب الرجال ولم أعمم، كنت أهاجم نوعا معينا من الرجال، ولا أستبعد تأسيس جمعية تدعم حقوق المعنفات ضد الرجال، فلا أحب أن تُضرب المرأة"