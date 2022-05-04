شاهد .. سألوا نهلة سلامة عن سبب طلاقها فوراً من زوجها في ليلة الدخلة ! فأجابت بكل جرأة ودون خجل !!

انت الان تتابع خبر سألوا نهلة سلامة عن سبب طلاقها فوراً من زوجها في ليلة الدخلة ! فأجابت بكل جرأة ودون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

ربما لايعرف كثير من الجمهور أن الفنانة المصرية نهلة سلامة تحمل الرقم القياسي في أسرع طلاق وقع في الوسط الفني.

وكشفت نهلة سلامة في لقاء تلفزيوني سابق أنها تزوجت عرفياً مرات كثيرة لا تذكر عددها الذي فاق الأربعة، أحدها كان من المخرج الراحل محمد خان لمدة ستين يوماً فقط، قبل أن تنفصل عنه بناءً على طلب أهلها.

وذكرت أن زيجة أخرى كانت من رجل الأعمال مصطفى النجار الذي شاهدها في إحدى المناسبات، فأعجب بها ثم تزوجها لمدة 3 ساعات قبل أن ينفصلا.

وأوضحت أن سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقف عن التمثيل.

وتتنمي نهلة سلامة لأسرة فنية، لذا نشأ حب الفن لديها منذ الصغر، فوالدها الموسيقار فاروق سلامة وعمها الموسيقار الراحل جمال سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغيرة، وانفصل والدها عن والدتها بسبب الخيانة وعاشت هي مع والدتها.

دخلت الفنانة عالم التمثيل عن طريق الصدفة، وكانت بدايتها من على خشبة المسرح وشاركت في مسرحيات "عالم كورة" و"بولوتيكا" و"للسيدات فقط"، واشتهرت بأدوار الإغراء، في فترة التسعينيات.

ومن أفلامها "الصرخة"، "كيد العوالم"، "لعنة المال"، "صراع الحسناوات"، "ساعة الانتقام"، "جواز عالموضة"، "امرأة فزق القمة"، "البحر بيضحك ليه"، "أمريكا شيكا بيكا"، "مستر كاراتيه".

ومن أعمالها على الشاشة الصغيرة: "حلم آخر الليل"، "طريق السراب"، "زمن عماد الدين"، وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسلي "أرض جو والزبيق" عام 2017.