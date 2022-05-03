شاهد .. طلبوا من ياسر جلال رأيه الصريح في مسلسل الاختيار 3 فصدمت إجابته الجميع!

انت الان تتابع خبر طلبوا من ياسر جلال رأيه الصريح في مسلسل الاختيار 3 فصدمت إجابته الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 12:20 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه في مسلسل الاختيار 3 من الناحية الفنية وأسباب نجاح العمل.

أوضح ياسر جلال في مقابلة مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "ستوديو 9090" عبر الراديو 9090، أن المؤلف هاني سرحان نجح في إثبات موهبته خلال السنوات الماضية من خلال الأعمال التي قدمها.

وأضاف: "كان لي الشرف أنني اشتغل معاه، عملنا (لمس أكتاف) و(الفتوة)، وكان لنا الحظ نلتقي في (الاختيار 3)، وهو نجح في صناعة توازن في الخطوط الدرامية، وكلها تصب في نفس النقطة".

وتابع ياسر جلال أن مسلسل "الاختيار 3" كان يستعرض حال أجهزة الدولة، والناس في المقاهي والبيوت، وكيف يعيش أفراد عائلات العاملين بالأجهزة الأمنية، وأوضح: "الظابط ده في الأول والأخر مواطن مصري، أب ابن زوج أخ، مواطن مصري عايش الظروف اللي بنعيشها، وقدره يبقى في المكان ده عشان يحمي الناس ومصر ويقوم بدور شريف".

وواصل ياسر جلال الحديث عن مسلسل "الاختيار 3" قائلا: "أحنا بنعرض حياة الناس في شغلها وأهاليهم والشعب المصري عاملين إزاي، وقد أيه الناس دي كانت يقظة في المرحلة دي".

الجدير بالذكر ان مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكى، محمود البزاوى، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، عصام السقا وعدد من ضيوف شرف الحلقات.