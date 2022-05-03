شاهد .. عيب لما تتصلى بيا وتسألينى السؤال ده أمام الناس.. مبروك عطية ينفعل على متصلة والسبب لا يصدق!

انت الان تتابع خبر عيب لما تتصلى بيا وتسألينى السؤال ده أمام الناس.. مبروك عطية ينفعل على متصلة والسبب لا يصدق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

في إحدى حلقاته الطريفة حدثت محادثة غريبة بين الدكتور مبروك عطية وبين متصلة ووقعت مشادة بسيطة ولحظة انفعال منه على سؤالها.

وقالت الفتاة إن أمها وأبوها توفوا ومعهم بيت، وحاولت استفساره عن الميراث وكم تبلغ حصة كل واحد. لكن الدكتور قطع كلامها فوراً بعد أن بدأت بالحديث عن البيت، وقالها لها: عيب يا بنتي تقولي الكلام ده أمام الناس.. مينفعش حد يتصل بيا أو بأي عالم ويقول له عندي بيت.. إحنا ملناش دخل باللي معاكو.. لكن البيت وهقعد افصل وشقة تحت وشقة فوق.. لا ده ما يصحش أبداً.

مضيفاً: العلماء لا ينشغلون بهذه التفاصيل والمهم أقول لك انتي لك الربع أو الثلث وعلى هذا الأساس يتم تقسيم الميراث كاملاً.