شاهد .. العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقعات مخيفة وغير مسبوقة.. هذا ما سيحدث بعد عيد الفطر !

انت الان تتابع خبر العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقعات مخيفة وغير مسبوقة.. هذا ما سيحدث بعد عيد الفطر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت المتنبئة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، عن سلسلة من التوقعات الجديدة التي ستحدث خلال الأيام القادمة.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن هناك خطر وحدث أمني سيطال أحد المخيمات في لبنان بشكل مفاجئ، خصوصا المخيمات الفلسطينية مشيرة إلى أنه سيكون هناك قوات امريكية وفرنسية على سواحل البحر المتوسط بسبب حدث كبير.

وأضافت قائلة "ارى ان هناك حدث مؤسف سيقع في احدى المدارس بالعالم سيتسبب بكارثة كبيرة، ومشهد دماء وقتلى وجرحى في احدا الملاهي اليلية والناس في حالة قلق وخوف وهذا الحدث سيكون خارج لبنان".

وتوقعت عدة تطورات ومفاجآت بملف انفجار مرفأ بيروت وسيكون القاضي طارق البيطار خارج هذا الملف وسيكون الوزير جبران باسيل بقلب هذا الحدث.

وتنبأت بحدوث جريمة غريبة تسببها أرقام مميزة ستكون على سيارة دبلوماسية تابعة لشخصية معروفة جدا.

وتحدثت عن “هزة أرضية في مصر تصل ارتداداتها إلى الأراضي المحتلة تسبب حالة من الذعر”.

واختتمت توقعاتها بأنه سيكون هناك أحداث مؤسفة وخطرة ستمر على لبنان خلال شهري و5 و6 وفوضى في الشارع وحالة إرباك سياسية عارمة