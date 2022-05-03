شاهد .. في مشهد جريء زواج أمير كرارة من أمينة خليل بعد الاعتراف بحبه يشعل مواقع التواصل!

انت الان تتابع خبر في مشهد جريء زواج أمير كرارة من أمينة خليل بعد الاعتراف بحبه يشعل مواقع التواصل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 10:20 مساءً | (عمار النجار)

في مشهد جريء ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي من نهاية مسلسل العائدون طلب “أمير كرارة - عمر” من “نادين – أمينة خليل” الزواج بعد أن اعترف بحبه لها.

والمسلسل الذي حقق مفاجأة يسلط الضوء الضوء على الخطر الذي يشكله العائدون من مناطق وأوكار جرى تصميمها كملاذات آمنة للإرهاب، وأحداثه حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، ودارت في الفترة ما بين عامي 2018 و2020.

وفكرة المسلسل تدور حول إعادة تدوير الإرهاب وتصديره إلى مصر عبر العائدين من تنظيم داعش، وكيف تم إعدادهم وصناعتهم لنشر الإرهاب، والأهم كيف واجهت الدولة المصرية هذا التحدي بخطة استباقية ورؤية مستقبلية جعلتها تتعامل مع هذا المخطط مبكرًا.

وفي تفاصيل الحلقة الأخيرة غيّر سياف شكله وحلق لحيته واتصل بكمال أقطاي وقال له إن العملية فشلت وأصبح بمفرده ويحتاج الدعم لكن كمال رفض مساعدته.

هذا وحاول سياف الهرب من مصر في أتوبيس جماعي إلا أن المخابرات تتبعته ووصلوا للأتوبيس الذي استقله وقام “عمر” بالجلوس في الكرسي المجاور له وقام بالتحدث مع حتى وصل الاتوبيس لمحطته الأخيرة وسأله عمر عن اسمه فقال “عدنان”.

وقال “اسمي عمر اللي قلتلك مستنيك تيجي مصر عشان ادفنك فيها” ثم ضربه برأسه في أنفه ليفقده الوعي وتم القبض عليه.

وقبيل سريان التحقيقات جلس عمر مع سياف، وقال له: “والدتي قالت لي شيء لا يمكن أن أنساه عندما رأتني وأنا صغير أشعل النار في النمل قالت اللي يحرق بالنار هو رب النار فاكر حسين اللي وضعته في قفص وأشعلت فيه النيران والمغيبين حولك يقولوا الله أكبر وهو على لسانه الشهادة”، فرد عليه سياف: “أن هذا جزاء كل خاين”.

ليرد عليه عمر بالقول: “الخاين هو من يخون بلده وناسه، وحسين هو الذي سيفرح بالأخرة وليس أنت”.

ورزق “نبيل – محمود عبد المغني” بمولود بعد فترة طويلة لم تنجب زوجته فيها، ومرت بمراحل كثيرة من التعب كان يحاول التواجد بجانبها لكن نداء الواجب كان دائما أولويه، وبعد أن رزق بمولود ذكر سماه علي اسم حسين الذي ضحي بروحه من أجل الوطن والذي أحرقه سياف وهو حي في فعل بشع يخلوا من أي إنسانية.