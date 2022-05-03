شاهد .. حجم الشبه بالأب لا يصدق.. المغربية بسمة بوسيل تصدم الجمهور بصور بنات تامر حسني

انت الان تتابع خبر حجم الشبه بالأب لا يصدق.. المغربية بسمة بوسيل تصدم الجمهور بصور بنات تامر حسني والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

أماطت بسمة بوسيل لأول مرة اللثام عن ملامح ابنتيها ”أمايا“ و“تاليا“ بشكل واضح للمرة الأولى، خلال احتفالها بعيد ميلادهما، وسط تفاعل واسع بين الجمهور.

وعن بنات الفنان الشاب فقد ولدت تاليا في الرابع من مايو عام 2013، أما أماليا فأبصرت النور يوم الثالث من مايو عام 2015.

ونشرت بوسيل صور ابنتيها عبر حسابها على إنستغرام، ووجهت رسالة بمناسبة عيد ميلادهما فقالت: ”عيد ميلاد سعيد يا ملائكتي، أنا ممتنة لأنكما معًا، الله يحميكم دائمًا، ويبارك في طريقكما“.

هذا وتركزت تعليقات المتابعين على مقارنات ملامح الطفلتين بوالدتهما بسمة بوسيل، ووالدهما الفنان تامر حسني؛ إذ اتجه العديد من المتابعين للإشارة إلى أن ملامح الابنة الصغرى وهي ”أمايا“ تشبه ملامح والدتها، أما ”تاليا“ فشبّهوها بوالدها.

واستغرب الجمهور من عدم تواجد الفنان تامر حسني في أي صورة من الصور السبع التي نشرتها بسمة بوسيل لابنتيها، وقد وثقت الصور ظهور الطفلتين وحدهما من جهة، وظهور والدتهما معهما في صور أخرى.