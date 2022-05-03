شاهد .. هل تتذكرون الطفل شريف بطل مسرحية اتفرج مشفش حاجة؟ لن تصدق كيف أصبح بعد عقد من الزمن !

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطفل شريف بطل مسرحية اتفرج مشفش حاجة؟ لن تصدق كيف أصبح بعد عقد من الزمن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 08:20 مساءً | (عمار النجار)

التقى النجم المصري هاني رمزي، في وقت سابق مع المهندس أحمد عبدالله نصر الذي قدّم دور الطفل شريف ضمن أحداث مسرحية اتفرج ماشفش حاجة مع الزعيم عادل إمام والتي عُرضت لأول مرة عام 1976.

ونشر رمزي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للطفل ضمن أحداث المسرحية، وصورة أخرى له معه بعدما أصبح كبيرا، وعلّق: "ده المهندس أحمد، الطفل اللي كان مع عادل إمام في (اتفرج ماشافش حاجة)، وكمان كان مع فؤاد المهندس في (إنها حقا عائلة محترمة)".

أضاف: "الطفل اللي لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زي الطفل ده، وكبرت جوايا الفكرة، وتمر السنين ويجي يسلم عليّا ويقولي أنا بقى يا سيدي السبب في إنك تكون فنان.. مبسوط إني قابلتك واتصورت معاك".

مسرحية "اتفرج ماشفش حاجة" بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريري ونظيم شعراوي، تأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع.