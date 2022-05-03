أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالناصر الغباري

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالناصر الغباريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالناصر عبدالرب الغباري الكميم، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام في البرقية التي بعثها إلى اين الفقيد الاخ احمد عبدالناصر الكميم واخوانه وكافة ال الكميم باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"