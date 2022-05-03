شاهد .. مفاجأة بشأن زواج منة شلبي وأحمد السعدني ليلة العيد.. ماحدث صدم الكل !

انت الان تتابع خبر مفاجأة بشأن زواج منة شلبي وأحمد السعدني ليلة العيد.. ماحدث صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجت فضاءات التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي بأحاديث عن زواج الفنانة منه شلبي والفنان أحمد السعدني

هذا الأمر أثار حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر سيما وأنه تزامن مع يوم العيد.

وبعد بحث حثيث تبين أن تلك الأحاديث ما هي إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة وجاءت في سياق لقاء الفنانين في مسلسل بطلوح الروح المثير للجدل.

وكانت أحداث ضمن مسلسل “بطلوع الروح” على منصة اتفرج خلال الساعات الماضية ، وقد حملت العديد من الأحداث الهامة .