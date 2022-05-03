شاهد .. امرأة فقيرة طلبت من الفنان السعودي الراحل طلال مداح أن يغني في عرس نجلها دون مقابل.. ففاجئها برد غير متوقع (فيديو)

انت الان تتابع خبر امرأة فقيرة طلبت من الفنان السعودي الراحل طلال مداح أن يغني في عرس نجلها دون مقابل.. ففاجئها برد غير متوقع (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 07:20 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت مها عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل طلال مداح ‏عن قصة المرأة التي غنى الراحل طلال في زواج ابنها بلا مقابل ليحقق حلمها.

وأوضحت مها عبدالعزيز خلال حلقة اللقاء من الصفر، أن طلال كان عنده عزة نفس كبيرة وما كان يهتم بالأمور المادية وما كان يحب يطلب شيء وكان دائما يقول الحمد لله على ما عنده ولا يطمع في الكثير.

وتابعت زوجة الراحل كان في مرة شخص عزمه على فرح ابنه، وقال له إنه ليس معه مال يعطيه له في المقابل، وإن زوجته حلمها أن يغني طلال في فرح ابنها، أول ما سمع هذا قال له مافي أي مشكلة ووعده بحضور الفرح وبالفعل حضر وغنى له.

يُذكر أن الراحل طلال المداح، توفى في صيف عام 2000 في مدينة أبها وسقط ميتًا فوق مسرح المفتاحة محتضنًا عوده.

وقبلها بساعات وتحديدا في مهرجان جدة جلس طلال مداح محتضنًا عوده، إنها لحظات غناء لجدة لبحرها وناسها وشوارعها، لحظات وداع غير معلن، وشعر الحاضرون أن ذرياب العصر ما زال يعاني من مشاكل صحية، واستمعت جدة إلى صوت الأرض للمرة الأخيرة.

ونصح الأطباء طلال مداح بأخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الظهور في الحفلات الغنائية، لكن كانت المحطة التالية هي صيف أبها ومهرجانها الذي ذاع صيته، ووصلت دعوة إلى مداح فقبلها رغم نصائح الأطباء، وودع أفراد أسرته قائلًا: ستشاهدون في أبها ما لم تشاهدونه من قبل.

وغادر طلال مداح، إلى أبها التي طالما تغنى بحسنها وجمالها. وعلى مسرح المفتاحة في أبها حيث يحتشد السعوديون كل صيف للاستمتاع بعمالقة الطرب الخليجي، كانت ليلة الجمعة 11 أغسطس 2000 ليلة استثنائية؛ حيث غني فيها طلال مداح طويلًا، في غنائه الأخير، فقد كان صوت الأرض يعاني في صمت دون أن يلفت انتباه أحد من المتواجدين، ولم يكن أمامه إلا أن يحتمل ذلك الألم المزعج من أجل أن يكون في الموعد الذي ضربه مع أنصاره، وسط استقبال جماهيري غير مسبوق؛ حيث وقف أكثر من ثلاثة آلاف شخص لتحيته لدى ظهوره على المسرح بالهتافات والتصفيق.

وكان التليفزيون الرسمي والقنوات الفضائية تنقل بثًّا مباشرًا للحظات المثيرة، ولم يكن هناك ما يدعو للقلق، فقد استمر طلال المداح في غناء قصيدة الأمير بدر بن عبدالمحسن، حتى حدث ما لم يكن في الحسبان وترنح عملاق الطرب وسقط على الأرض وهرع المحيطون إليه وتوقف البث التليفزيوني وانقطعت الأخبار عن حال صوت الأرض.