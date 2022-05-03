شاهد .. لن تتخيل كم عدد زيجات الفنانة غادة عبدالرازق السرية .. ماكشفته بنفسها صعق الجميع !!

انت الان تتابع خبر لن تتخيل كم عدد زيجات الفنانة غادة عبدالرازق السرية .. ماكشفته بنفسها صعق الجميع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 05:20 مساءً | (عمار النجار)

فاجئت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بالاعتراف بعدد زيجاتها، حيث كشفت في أحد اللقاءات التليفزيونية أن زيجاتها بلغت 12 زيجة.

كان زواج غادة عبد الرازق الأول في عمر الـ17 عاماً من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا، لكنها انفصلت عنه بعد 7 سنوات، ثم تزوجت من رجل أعمال مصري يكبرها بسنوات، ليكون فارق العمر هو سبب انفصالهما.

وفي عام 2002 تزوجت حلمي سرحان وانفصلت بعد عام واحد فقط، ثم ارتبطت سراً بالمنتج وليد التابعي ثم تحول إلى زواج علني بعدها، وانفصلت عنه بعد عدة سنوات.

زواجها من الصحفي محمد فودة هو الأشهر، الذي ارتبطت به عقب زواج ابنتها "روتانا"، في نهاية عام 2011، وانفصلا بعد 4 أعوام. وهناك مجموعة من الزيجات التي لم تعلن عبدالرازق عن تفاصيلها، وظلت محتفظة بأسماء أزواجها دون أن تعلن عنها في أي تصريح لكنها اعترفت بعددها.

وفي العام 2020 أعلنت زواجها من مدير التصوير المصري هيثم زينتا بعد انتهائها من المسلسل الرمضاني سلطانة المعز.

والفنانة المصرية تعتبر من أبرز الفنانات الحاملات لقب جدة في عز شبابهن، حيث أصبحت جدة في عمر الـ43 لطفلتين الأولى خديجة (8 سنوات) والثانية جورية (7 سنوات).