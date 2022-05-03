شاهد .. حقيقة زواج شيرين رضا وأحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. والمهر لايصدق !!

انت الان تتابع خبر حقيقة زواج شيرين رضا وأحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. والمهر لايصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بأخبار زواج الفنان أحمد الفيشاوي من شيرين رضا طليقة عمرو دياب بمهر أسطوري بلغ ملايين الدولارات.

وشارك رواد مواقع التواصل صوراً قالوا إنها من بروفات لحفل زفاف الفنانين وإن كانت الصور مزيفة فيما يتضح.

الفنانة شيرين رضا نفت الأمر وأكدت أنها والفيشاوي أصدقاء وأن تصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج منها كانت هزار.

وأضافت أنا وأحمد الفيشاوي أصدقاء وهو بيحب بيهزر وكان بيهزر ولكن أنا مش هتجوز لا هو ولا غيره ومعنديش وقت للجواز.

وأوضحت من خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "فشلت في الجواز مرتين وتعلمت من صغري لما أفشل في حاجة مكررهاش مرة تانية وبصراحة مفيش حد اتجوزه وسخرت قائلة أنا حتى مش بتعاكس واللي عايز يتجوزني لازم يحارب ولا هو أنا هقدم نفسي على طبق من فضة".

وولدت الفنانة شيرين رضا في القاهرة عام 1968 لعائلة فنية بإمتياز فوالدها هو الفنان ومصمم الإستعراضات الشهير محمود رضا وعمها هو الفنان علي رضا اللذان أسسا فرقة رضا للفنون الشعبية.

بدأت حياتها الفنية كموديل من خلال الإعلانات وفي أواخر الثمانينات تزوجت من الهضبة عمرو دياب واستمر الزواج لسنوات أنجبا خلالها ابنتهما نور.