شاهد .. خطأ كارثي في مسلسل الاختيار لم ينتبه له الجمهور.. أصاب طاقم العمل بالصدمة والجنون !! (صورة)

انت الان تتابع خبر خطأ كارثي في مسلسل الاختيار لم ينتبه له الجمهور.. أصاب طاقم العمل بالصدمة والجنون !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

قاعدة جماهيرية كبيرة حظى بها مسلسل الاختيار بجميع أجزائه كونه يتناول ملحمة وطنية حول بطولات رجال الشرطة المصرية.

وارتبط المشاهدين بأبطاله وباتوا ينتظرون عرض حلقاته الجديدة كل يوم، ولكن لم يخلو المسلسل من الهفوات التي ربما قد تبدو بسيطة إلا أن ملحوظة للجمهور.

في الحلقة الثامنة من الجزء الثاني من المسلسل وقع صناعه في خطأ يتمثل في أحد المشاهد التي تجمع أحمد داش ومحمد علاء ويظهر داش وهو يرتدي بنطال عليه شعار نادي يوفينتوس الجديد الذي صدر منذ 4 أعوام وتحديدا عام 2017 في حين أن أحداث العمل تدور في عام 2013.

وفي هذا المشهد يحاول الشيخ "همام عطية" ويجسده محمد علاء إقناع داش بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية كي يثأر لوالده.

وفي مسلسل"الاختيار 2"، والذي عرض في رمضان 2021، قدم كريم عبد العزيز شخصية الضابط زكريا يونس، وظهر الفنان أحمد عز ضيف شرف، في الجزء الأول والذي لعب فيه دور البطولة الفنان أمير كرارة، والذي عرض في رمضان 2020.

ويعرض حاليا في رمضان مسلسل"الاختيار 3" وتدور أحداثه حول 3 شخصيات يعمل الأول في الأمن الوطني هو زكريا يونس، والآخر في المخابرات الحربية وهو مصطفى خليفة، والثالث في المخابرات العامة وهو مروان العدوي.

"الاختيار 3 " من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.